عقوبات جديدة تطال 14 بنك إيراني وعزل طهران بالكامل عن الخارج.. ترامب يواصل تدمير الإرهاب الإيراني

فيما وصف بالحملة الموسعة، من جانب الرئيس ترامب لتحطيم الارهاب الإيراني واجبار خامنئي على الاعتذار عن الارهاب والعودة لطريق الرشد.

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصاديا عن العالم الخارجي، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. وتستهدف العقوبات أكثر من عشرة بنوك وتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل.



وحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن هذه العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العقوبات الأميركية الجديدة على طهران "لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي" بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" ستكون له تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضا على العاملين في تحويل الأموال، و"نظام الحوالة" غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران. ستدرج الإدارة حوالي 14 مصرفا في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن، الإفلات من بعض القيود الأميركية.

وقالت بلومبيرغ في تعليقها على العقوبات المقترحة، إن هذه الخطوة ستؤدي فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية.

وأضافت أن من شأن هذا العزل أن يؤدي إلى "تقليص روابط إيران الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة".

وفعليا جاء الاعتراف الإيراني بنجاح تلك العقوبات من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال قبل أيام إن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.

وكان قد اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران تسببت بخسائر كبيرة جداً وصلت إلى 150 مليار دولار، متهماً الولايات المتحدة "بالتوحش" .

واتهم روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون، العقوبات الأميركية بأنها غير قانونية ولا إنسانية، وأنها كبدت الشعب الإيراني 150 مليار دولار من الخسائر، بحسب زعمه.



يشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران كان اشتد منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى مع إيران، في مايو عام 2018 ومعاودته فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق. وردا على ذلك، تخطت إيران بالتدريج الحدود المنصوص عليها في الاتفاق وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما شمل حجم مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب ومستويات النقاء المسموح بها في تخصيب اليورانيوم طبقا للاتفاق.

وخلال الفترة الاخيرة، فرضت واشنطن عقوبات جديدة، على وزارة الدفاع الإيرانية وجهات أخرى ضالعة في برنامج إيران النووي وبرنامجها للتسلح. وأدرجت الولايات المتحدة، عدة مسؤولين وكيانات إيرانية في قائمة سوداء بدعوى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما شملت العقوبات قاضيا قالت واشنطن إنه شارك في صدور حكم بالإعدام على مصارع إيراني.

أ.ي