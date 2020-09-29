الإطاحة بإرهابي اشترك بـ25 عملية دعم لوجستي لعصابات داعش في كركوك







أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ارهابي اشترك ب (٢٥) عملية دعم لوجستي لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في كركوك والذي يقوم بتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية واجهزة موبايل و(كارتات) اتصال لعناصر داعش الإرهابية المتواجدين في وادي كرحة وجبال حمرين مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت انه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك ب (٢٥) عملية دعم لعصابات داعش لوجستيا"،.