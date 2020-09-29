اللجنة المالية النيابية تكشف عن فقدان 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، ، عن فقدان 6 تريليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، أنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، خاصة ونحن في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل".

وبين انه "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول أن لا يكون هناك اقتراض آخر، فضلا عن تقديم ورقة اصلاحية كان من المفترض أن تنجز مسبقاً وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل"، منبهاً الى ان "على وزارة المالية إعلان فشلها بالتخطيط المالي وعدم توفير المستلزمات الضرورية".

وأشار الصفار، إلى نقطة غاية في الخطورة بقوله: إن "الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 تريليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر"، مشيراً إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 تريليونات خلال ثلاثة اشهر- وهناك 6 تريليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي"، ويتساءل: "أين ذهب ذلك المبلغ"؟.

