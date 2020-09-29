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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 29 أيلول 2020 06:06 م

عالية نصيف تدعو الكاظمي إلى طرح أسهم ميناء الفاو أمام المواطنين للاكتتاب

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عالية نصيف تدعو الكاظمي إلى طرح أسهم ميناء الفاو أمام المواطنين للاكتتاب


دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طرح أسهم ميناء الفاو الكبير أمام المواطنين للاكتتاب.مؤكدة أنها باشرت مع عدد من النواب بجمع تواقيع لجعل الحكومة تصدر قراراً بهذا الشأن .

وقالت في بيان ان : آلاف المواطنين عبروا عن استعدادهم للتبرع لإنشاء ميناء الفاو الكبير، وغالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود تحركوا بدافع الشعور الوطني ومن أجل مستقبل أبنائهم ومن أجل النهوض ببلدهم واستعادة دوره في المنطقة والعالم.

واضافت نصيف : نرى أنه بدلاً من التبرع يجب طرح أسهم الميناء أمامهم للاكتتاب لتكون حقوقهم وأرباحهم مضمونة، وذلك رداً للجميل ووفاءً لهم ولروحهم الوطنية، علماً بأن سعر السهم بعد اكتمال الميناء قد يرتفع ليصل إلى أرقام غير متوقعة.

وأوضحت ان :  هذا الميناء سيخلصنا من الاعتماد على الصادرات النفطية ويخلصنا من مشكلة الاقتصاد الريعي، سيما وأننا مازلنا نعاني من الأزمة التي خلفها هبوط أسعار النفط، فالميناء سيدر لميزانية الدولة ما يقارب مئتي مليار دولار سنويا، وهذه الإيرادات ستنعش الزراعة والصناعة وتعيد إلى العراق دوره الريادي.

 وتابعت نصيف انه : ولهذا الغرض قمنا مع عدد من النواب بجمع تواقيع لجعل الحكومة تصدر قراراً بالذهاب الى الاكتتاب للإسراع في إنشائه، وفي حال اتخاذ السيد الكاظمي قراراً بهذا الشأن سيحسب كأعظم إنجاز له وسيدخل التاريخ بفضل هذا المنجز.
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