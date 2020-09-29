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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 29 أيلول 2020 05:45 م

الهجرة تعلن عن عودة (100) نازح الى مناطق سكناهم الاصلية في صلاح الدين

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الهجرة تعلن عن عودة (100) نازح الى مناطق سكناهم الاصلية في صلاح الدين





اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (100) نازح من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة صلاح الدين ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهاكير في بيان "" باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (100) فرد من مخيمات النزوح في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية ) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.
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