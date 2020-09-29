بارزاني: ننظر بقلق للتطورات الامنية واستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق





اكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ان الإقليم ينظر بقلق الى التطورات الأمنية في العراق من استهداف البعثات الدبلوماسية.

وقال بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني ناقش مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الأوضاع الامنية في العراق وتهديدات الجماعات المسلحة للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي، بالإضافة إلى تحركات وتهديدات داعش.

واشار الى ان الجانبين أكدا الحاجة المستمرة للعمل المشترك ضد داعش في العراق لحين القضاء النهائي عليه

وبشان تطورات الوضع في العراق اكد بارزاني ان "الإقليم ينظر بقلق إلى التطورات الامنية في العراق من استهداف البعثات الدبلوماسية وتهديدات الجماعات المسلحة للبعثات

وأضاف "يجب حماية البعثات الدبلوماسية لأن حضورهم مهم وضروري في دعم ومساعدة العراق، وان اقليم كردستان يقدم كل الدعم لإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مواجهة التهديدات

وتابع البيان أن "الاجتماع ناقش اخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا والاستفادة من تجربة إيطاليا في هذا الجانب مع قضايا اخرى ذات الاهتمام المشترك.