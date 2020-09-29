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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 29 أيلول 2020 04:23 م

برهم صالح: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة والتصدي للخارجين عن القانون

رئيس الجمهورية برهم صالح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الحرص على إقامة علاقات متينة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن  "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم 29 في مقر إقامته في السليمانية، وزير الدفاع الإيطالي السيد لورينزو جويريني والوفد المرافق له". 

وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، أكد رئيس الجمهورية سعي العراق لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع إيطاليا في المجالات كافة، والعمل معاً في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد". 

وأشاد صالح بـ "دور القوات الإيطالية، ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، المساندين للقوات المسلحة العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الانسانية والخدمية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجال تجهيز وتدريب القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وتطوير قدراتها القتالية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق وبدعم من التحالف الدولي والأصدقاء، تمكن من الانتصار على تنظيم داعش، إلاّ أن الحرب على التنظيم لا تزال متواصلة، وان خلاياه النائمة تشكّل تهديداً للعراق والمنطقة والعالم"، لافتاً الى ان "التهاون في ملاحقته، واستمرار أزمات المنطقة، من شأنه إعطاء فرصة للجماعات المتطرفة في التقاط أنفاسها، وشن هجمات على المدن والمواطنين الآمنين". 

وأكد أن "الحكومة تعمل على ترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الأعمال الخارجة عن القانون، وحماية البعثات الدبلوماسية"، مشدداً على أن "العراق يرفض ان يكون ساحة لتصفية حسابات الاخرين على أرضه". 

وأشار برهم إلى أن "العراق يتطلع الى دعم المجتمع الدولي ومن ضمنها إيطاليا، في تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز علاقاته على أسس التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان، والتكاتف في مواجهة التحديات العالمية المختلفة"، مشيراً الى ان "التعاون الدولي والإقليمي المشترك من شأنه بثّ روح التعايش السلمي في المنطقة والعالم، وقطع الطريق امام الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار". 

وأوضح البيان أن "الوزير لورينزو جويريني قدم شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام بلاده في دعم العراق مختلف المجالات، وخصوصاً مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي اقتصادياً وثقافياً بما يعزز أواصر العلاقة بين الشعبين والبلدين". 

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