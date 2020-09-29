نائب :الحكومة ستؤمن الرواتب من البنك المركزي والمصارف المحلية لحين التصويت على قانون الاقتراض





اكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان ، الحكومة ستاخذ مبالغ من البنك المركزي والمصارف المحلية لتوزيع الرواتب لحين التصويت على قانون الاقتراض.

وقال كوجر في تصريح صحفي ، ان الحكومة ستبدا خلال الايام القليلة المقبلة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

واضاف كوجر ، ان الحكومة ستاخذ المبلغ الذي تحتاجه لسد العجز في مبالغ تسديد الرواتب من البنك المركزي والمصارف المحلية كامانة لحين التصويت على قانون الاقتراض الجديد.

واوضح انه : بعد التصويت سيتم تحويل تلك الامانات الى قروض تدرج في القانون.