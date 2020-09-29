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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 29 أيلول 2020 03:30 م

الغانمي: تم تحديد الجهة المتورطة بإطلاق الصواريخ على الرضوانية

عثمان الغانمي
أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى مطلقي الصاروخين اللذين سقطا أمس، على منزل في قضاء الرضوانية جنوب بغداد وأسفرا عن مقتل وإصابة سبعة أشخاص بينهم أطفال.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي بمحافظة كربلاء، إن ما يخص إطلاق الصواريخ، ما حدث أمس يندى له الجبين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت النقاط على الحروف وتمكنت من الوصول إلى الجناة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس الاثنين، استشهاد ثلاثة أطفال وامرأتين وجرح طفلين، بسقوط صاروخي كاتيوشا على منزل في قضاء الرضوانية في بغداد، مشيرةً إلى تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد.
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