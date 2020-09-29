حكومة الكاظمي تسحب مشروع قانون الموازنة 2020 من مجلس النواب

أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن سحب مشروع قانون الموازنة 2020 من البرلمان عقب يوم واحد من تسليمه بهدف مناقشته وإقراره.



كما كشفت" لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي" في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء عن نية حكومة مصطفى الكاظمي بعدم تقديم قانون موازنة 2020 بعد سحبه من البرلمان.



وصرح عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي "محمد كريم" ان "قانون موازنة 2020 كان عبارة عن قانون قروض بوجه آخر ولن يكون قانون موازنة كما أن هذا القانون كان فيه كثير من المخالفات التي جعلت حكومة الكاظمي تسحب القانون فوراً".



وأضاف "لهذا هناك نية جادة لدى الحكومة العراقية بعدم ارسال قانون موازنة 2020، ولهذا هي تريد ارسال قانون اقتراض جديد، بدل الموازنة"، منوها على ان "حكومة الكاظمي، ليس لديها أي رؤية او خطة لكتابة مشروع موازنة حقيقي، يمكن ان يصوت عليه البرلمان".



كما أشارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سابقاً عن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020 البالغ 45%، مشيرة إلى أنها تركز على تأمين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة الوباء .