زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة وينك التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة وينك التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء مهر الحكومية.



وقالت الوكالة، إن عمق الزلزال 10 كيلومترات شعر به سكان مقاطعات شهركرد (عاصمة محافظة جهار محال وبختياري)، وكذلك مدينة ياسوج (عاصمة محافظة كهكيلويه وبوير أحمد).



وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال فرق التقييم إلى مكان الحادث للتحقيق في أضرار الزلزال المحتملة، دون ذكر المزيد من التفاصيل".