نائب: ملف الانتخابات وقانونها لم يحسم بعد

قال النائب محمد البلداوي، إن ملف الانتخابات وقانونها لم يحسم بعد وخصصت جلسة السبت الماضي خصصت لحسم الموضوع، لكن ما ظهر من خلافات بين الكتل السياسية حال دون ذلك.



وأضاف أن ملف الدوائر لم يحسم والجميع يدرس خياراتها، ووضعت قواعد عامة تم الاتفاق عليها ومن الممكن المضي وفقها، من حيث تساوي المناطق بالسكان وتجاورها جغرافيا وعوامل أخرى تتعلق بالمساكن والاحصائيات السكانية.



وبين أن بعض الكتل السياسية تسعى لجعل العراق متناغما مع مخططاتها، وهذا غير ممكن، اذ تسعى بعض الأطراف الى معاملة كل منطقة ورقعة جغرافية وفق مبدأ معين حسب ما يناسب جمهورهم.



وأوضح أن الكتل السياسية تريد مراعاة مصالحها بشكل بعيد عن الرؤى التي تخدم مصالح الشعب.