"الخروج من الإخلاص".. إيران تعلق على انتقادات صحيفة كيهان للسيستاني

علق المتحدث باسم وزارة الخارجیة الايرانیة، سعید خطیب زادة، على انتقادات وجھتھا صحیفة كیھان الايرانیة للمرجع الديني علي السیستاني.

وقال زادة، في مؤتمر صحفي ، إن “ھذا الأمر لا علاقة له بالسلطات الرسمیة الايرانیة “، موضحا ان “النظام في إيران بني على اساس المرجعیة، وان المرجعیة في إيران والعراق ھي حامیة السلام والأمن والاستقرار في البلدين”.

وأكد المتحدث باسم الخارجیة الايرانیة، ان” دور السیستاني في العراق لیس له بديل كما انه يتمتع بمكانة رفیعة بین شیعة العالم” ، مشددا على ان “ما قلناه ونقوله الیوم ان موقف اركان النظام الاسلامي ھو الاحترام الكبیر للسستاني وليس لدينا كلام آخر في ھذا المجال ولن نطیق تعرض أي شخص للمرجعیة”.

ووجه حسین شريعتمداري رئیس تحرير صحیفة ”كیھان“ الإيرانیة، في وقت سابق بمقال افتتاحي، انتقادات لاذعة للمرجع علي السیستاني، مستقیاً ملاحظاته مما جرى خلال

الاجتماع الأخیر بین السیستاني والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ”جینین ھینیس بلاسخارت“.

وعنون شريعتمداري مقاله بعبارة اتھامیة بعنوان “الخروج من الإخلاص”.

وناقشت الرئاسات العراقیة الثلاث “التصريحات التي استھدفت السیستاني الذي كان ولا يزال صمام الأمان للعراق .

واعتبر الاجتماع أن “التطاول على مقام المرجعیة مرفوض ومدان، داعین للسیستاني “دوام الصحة والعافیة”.