تسجيل ثلاث هزات أرضية في العراق

أعلنت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، أن المراصد سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية، في جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الهزة الأول سجلت في تمام الساعة (6:22:38 ) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,2) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم جنوب شرق قضاء كلار، كما حدثت الهزة الارضية الثانية بقوة مقدارها (3,6)درجة وتبعد (16 )كم جنوب شرق القضاء في تمام الساعة (9:45:1 ) بالتوقيت المحلي، فيما سجلت الثالثة عند الساعة(9:45:58 ) بالتوقيت المحلي بقوة مقدارها ( 3,8) درجة وتبعد ( 16 )كم جنوب شرق قضاء كلار"، مشيرة الى انه "تم الشعور بجميع الهزات الأرضية ‏من قبل المواطنين".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".