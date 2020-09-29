بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 29 أيلول 2020
آخر الأخبار
بعد انهيار قطاع المصارف في لبنان.. عراقيون يخزنون 35 ترليون دينار في منازلهم زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة وينك التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران بغداد تتمسك بالسفارة الأميركية وتهاجم الميليشيات.. وأتباع إيران يشعرون بالمأزق مراقبون: القوى والأحزاب السياسية التقليدية تحاول أن تجد لنفسها آلية جديدة لتبقى في صدارة المشهد العراقي نائب: ملف الانتخابات وقانونها لم يحسم بعد تسجيل ثلاث هزات أرضية في العراق بريطانيا تسلم العراق لوحة سومرية تعود لعام 2400 قبل الميلاد الرئاسات الثلاث العراقية تفشل في إعطاء تعهد لأمريكا بإيقاف اعتداءات الميليشيات.. والفصائل ترفض التحقيق الأمم المتحدة تطلق مشروعات فى العراق بمساعدة 9 دول.. فرص عمل لـ 68 ألف شخص في بغداد والبصرة والموصل قاسم: العراق لا يمكنه خوض حربا بالوكالة عن دول الجوار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 29 أيلول 2020 12:32 م

تسجيل ثلاث هزات أرضية في العراق

هزة أرضية

أعلنت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، أن المراصد سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية، في جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الهزة الأول سجلت في تمام الساعة (6:22:38 ) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3,2) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم جنوب شرق قضاء كلار، كما حدثت الهزة الارضية الثانية بقوة مقدارها (3,6)درجة وتبعد (16 )كم جنوب شرق القضاء في تمام الساعة (9:45:1 ) بالتوقيت المحلي، فيما سجلت الثالثة عند الساعة(9:45:58 ) بالتوقيت المحلي بقوة مقدارها ( 3,8) درجة وتبعد ( 16 )كم جنوب شرق قضاء كلار"، مشيرة الى انه "تم الشعور بجميع الهزات الأرضية ‏من قبل المواطنين".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا في العراق

الصحة تسجل 4116 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة 28 أيلول 2020 04:07 م

مصرف الرشيد

الرشيد : منح قروض تصل الى (40) مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين الموطنه رواتبهم بدون كفيل 27 أيلول 2020 01:06 م

صحة السليمانية

صحة السليمانية: مستشفياتنا لم تعد تستوعب المصابين بكورونا 27 أيلول 2020 11:15 ص

سليم همزة

عضو بالقانونية النيابية : لا نستبعد تأجيل الانتخابات المبكرة 27 أيلول 2020 11:01 ص

أحمد الصفار

المالية النيابية تكشف عن وجود درجات وظيفية بموازنة 2020 27 أيلول 2020 10:59 ص

كورونا في العراق

ذي قار تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات 26 أيلول 2020 12:52 م

مصرف-الرافدين

الرافدين : التقديم على قروض ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم يكون عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات 26 أيلول 2020 12:47 م

أموال رواتب _0

مصرف الرشيد يمنح مهلة 3 أشهر لتسديد أقساط سلف الموظفين 26 أيلول 2020 12:45 م

التعليقات