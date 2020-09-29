الصحة العالمية تعلن عن أداة اختبار جديدة لتشخص الإصابة بكورونا خلال دقائق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توفير أداة اختبار جديدة يمكنها تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، وهو ما من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.

يأتي هذا فيما قال باحثون إن عدد حالات الوفاة في أنحاء العالم تجاوز مليون شخص، وذلك مع استمرار تسجيل زيادات حادة في أعداد الإصابة الجديدة في العديد من الدول.

ويمكن أن يُحدث الاختبار الجديد، الذي تبلغ تكلفته خمسة دولارات، تحوّلا في تتبع مرض كوفيد-19 في البلاد الأقل ثراء، التي تعاني نقصا في موظفي القطاع الصحي وعجزا في المختبرات.

وسيوفر اتفاق مع شركات مُصنّعة 120 مليون وحدة اختبار على مدى ستة أشهر.





