نائب: مجلس الوزراء سيصوت على قانون الاقتراض في جلسة اليوم

أكد عضو اللجنة المالية النائب ناجي السعيدي، أن مجلس الوزراء سيصوت على قانون الاقتراض في جلسة اليوم الثلاثاء .



وقال السعيدي في تصريح صحفي ، إن الدولة غير مفلسة ولديها موارد متعددة ومن ضمنها الاقتراض"، مؤكدا أن "ما موجود في الخزينة العراقية 3.5 مليار دولار وهي غير كافية لسد رواتب الموظفين".

وأضاف، أن "العراق يحتاج إلى 5.5 تريليون دينار شهريا لدفع الرواتب"، لافتا إلى أن الحكومة سحبت مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان قبل أن يطّلع أعضاء اللجنة المالية عليه".



وأشار إلى أن "رواتب المتقاعدين ستصرف قريبا، بعد تحويل 1.1 تريليون دينار لتمويلها"، .