المالية النيابية تكشف أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وترجح إطلاقها قريبا

كشفتِ اللجنة المالية النيابية، عن اسباب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجاري، مرجحة اطلاقها قريبا،.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ان عدم توفر السيولة المالية الكافية وراء تاخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدا ان موارد الدولة الحالية غير كافية لسد الاحتياجات الضرورية والدولة بحاجة الى قروض.



واضاف: ان الطريقة التي ستلجأ اليها الحكومة لسد الرواتب، من خلال اخذ وزارة المالية مبالغ كامانة من البنك المركزي ومن ثم يتم تحويلها الى قروض بعد التصويت على قانون موازنة 2020، مبينا ان البنك المركزي اعلن استعداده لتغطية نفقات الرواتب عبر حساب وزارة المالية، ما يعني ان القضية ستحلّ واطلاق الرواتب ستتم قريبا.