نائبة للكاظمي: يجب ’اقتلاع’ جذور الفساد في هيئة الاستثمار

دعت النائبة هدى سجاد، ، رئيس الوزراء الى "اقتلاع" جذور الفساد في هيئة الاستثمار وتشخيص الفاسدين لفتح ابواب اخرى للموارد غير النفطية.

وقالت سجاد في تدوينة " ندعو رئيس الوزراء ⁦‪⁩ لتعضيد إيراداته غير النفطية من خلال فتح ابواب الاستثمار، ‏واقتلاع جذور الفساد في هيئة الاستثمار التي أصبحت لا وطنية بسبب ممارسات المتنفذين بها.

"و اضافت:" في الوقت الذي اشد فيه على يد لجنة مكافحة الفساد في تشخيص الفاسدين وإحالتهم للمحاكم، ‏ادعو رئيسة هيئة الاستثمار الى ان تكون جادة في اعادة النظر بالمرافق الادارية والتي تعتبر صمام الامان للمستثمرين.