نائبة للكاظمي: يجب ’اقتلاع’ جذور الفساد في هيئة الاستثمار

دعت النائبة هدى سجاد، ، رئيس الوزراء الى "اقتلاع" جذور الفساد في هيئة الاستثمار وتشخيص الفاسدين لفتح ابواب اخرى للموارد غير النفطية.
وقالت سجاد في تدوينة " ندعو رئيس الوزراء لتعضيد إيراداته غير النفطية من خلال فتح ابواب الاستثمار، واقتلاع جذور الفساد في هيئة الاستثمار التي أصبحت لا وطنية بسبب ممارسات المتنفذين بها.
"و اضافت:" في الوقت الذي اشد فيه على يد لجنة مكافحة الفساد في تشخيص الفاسدين وإحالتهم للمحاكم، ادعو رئيسة هيئة الاستثمار الى ان تكون جادة في اعادة النظر بالمرافق الادارية والتي تعتبر صمام الامان للمستثمرين.
وقالت سجاد في تدوينة " ندعو رئيس الوزراء لتعضيد إيراداته غير النفطية من خلال فتح ابواب الاستثمار، واقتلاع جذور الفساد في هيئة الاستثمار التي أصبحت لا وطنية بسبب ممارسات المتنفذين بها.
"و اضافت:" في الوقت الذي اشد فيه على يد لجنة مكافحة الفساد في تشخيص الفاسدين وإحالتهم للمحاكم، ادعو رئيسة هيئة الاستثمار الى ان تكون جادة في اعادة النظر بالمرافق الادارية والتي تعتبر صمام الامان للمستثمرين.