نائبة عن الحزب الديمقراطي: القوى الكردية تدعم تمرير قانون الانتخابات من دون استثناءات

اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن القوى الكردية مع تمرير قانون الانتخابات ، من دون استثناءات لأية محافظة.

وقالت النائبة عن الحزب خالدة خليل إن "هنالك خلافات داخل الكتل السياسية، تسببت بتأجيل التصويت على قانون الانتخابات من بينها اعتراضات بعض نواب نينوى وكركوك الذين طالبوا باستثناء المحافظتين".



وأضافت، أن "القوى الكردية مع تمرير القانون، والاستجابة لصوت الشارع العراقي، على أن لا تكون هنالك استثناءات لأي محافظة، بل بالعكس يجب أن يطبق المعيار نفسه على جميع المحافظات".