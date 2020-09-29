نائب يكشف عن سبب تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية إلى الشهر المقبل



كشف النائب فاضل الفتلاوي، عن سبب تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية الى الشهر المقبل, مبيناً ان الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على القانون الجديد ولا يوجد أي تسويف كما يظنه البعض.

وقال الفتلاوي، ان ” قرار تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الجديد جاء من اجل ترتيب الدوائر الانتخابية فنيا وإعادة النظر بالمرفق الذي تم توزيعه لكونه لاقى اعتراضات واسعة لبعض نواب المحافظات من خلال ضم اقضية ونواحي متباعدة في دائرة واحدة ” .

وأضاف ان ” اغلب الكتل السياسية متفقة على ان تكون الدوائر الانتخابية متوسطة لكل المحافظات بحسب النسب السكانية والمعتمدة على تعداد وزارة التخطيط لعام 2010 وذلك للإبقاء على نفس عدد المقاعد الحالية .