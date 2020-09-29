نائب : المفوضية غير قادرة على إجراء الانتخابات المبكرة

أكد النائب المستقبل باسم خزعل، ان المفوضية العليا للانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات لجملة من الاسباب.





وقال خزعل في تصريح له ان “مفوضية الانتخابات غير قادرة على اجراء الانتخابات المبكرة او الدورية في الوقت الحالي”، لافتا الى ان “الاسباب التي تمنع المفوضية من اجراء الانتخابات هي مشكلة الدوائر الانتخابية المتعددة وقانون المحكمة الاتحادية”.





واضاف ان “المفوضية غير مستعدة لاجراء الانتخابات في ظل عدم حسم الدوائر الانتخابية ولم تتكيف مع طبيعة تقسيم تلك الدوائر”، مبينا ان “قانون المحكمة الاتحادية وتعديله الاخير غير دستوري كونه مخالف للمادة 92 من الدستور وهذا ما يجعل المحكمة غير شرعية”