رئيس حزب الحل مغردا: الميليشيات الحاقدة تقتل العراقيين وتقطع أشلاء الأطفال

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي ، ، ان الميليشيات الحاقدة قصفت بيوت المدنيين وقطعت اشلاء الاطفال بقصد وترصد بصواريخها "الكاتيوشا"، لكنها في نفس الوقت تقف مذعنة صاغرة امام التهديد الامريكي.



وأشار الكربولي في تغريدة على "تويتر": الى مسؤولية الميليشيات عن قتل العراقيين من الشباب والاطفال والنساء والمسنين، وتدمير المدن وتهجير العوائل وخرق القانون وكسر هيبة الدولة، بينما تقف الحكومة متفرجة وعاجزة عن ردعها.



وختم تغريدته بوسم #الميليشيات_تقتل_العراقيين.