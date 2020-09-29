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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 أيلول 2020 10:25 ص

رئيس حزب الحل مغردا: الميليشيات الحاقدة تقتل العراقيين وتقطع أشلاء الأطفال

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أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي ، ، ان الميليشيات الحاقدة قصفت بيوت المدنيين وقطعت اشلاء الاطفال بقصد وترصد بصواريخها "الكاتيوشا"، لكنها في نفس الوقت تقف مذعنة صاغرة امام التهديد الامريكي.

وأشار الكربولي في تغريدة على "تويتر": الى مسؤولية الميليشيات عن قتل العراقيين من الشباب والاطفال والنساء والمسنين، وتدمير المدن وتهجير العوائل وخرق القانون وكسر هيبة الدولة، بينما تقف الحكومة متفرجة وعاجزة عن ردعها.

وختم تغريدته بوسم #الميليشيات_تقتل_العراقيين.
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