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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 أيلول 2020 10:21 ص

درجال: اختيار بسماية مكاناً لإقامة مشروع المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي

عدنان درجال
أكد وزير الشباب والرياضة  عدنان درجال اختيار مدينة بسماية مكاناً لإقامة مشروع المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز  للشعب العراقي.

 واشار الى ان الاتصالات مستمرة مع الجانب السعودي  مبينا ان جائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي الى بغداد. 

واوضح ان الايام القادمة ستشهد البدء بالخطوات الاولى لهذا المشروع العملاق مؤكدا الاستعداد لإتمام هذا المشروع الذي سيكون تأثيره إيجابياً على الشارع الرياضي.
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