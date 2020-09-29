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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 أيلول 2020 10:16 ص

الكاظمي: الحكومة تواجه تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت

الكاظمي ووزير الدفاع الايطالي

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة تواجه اليوم تحدياً خطيراً يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار.

 وقال  الكاظمي خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني والوفد المرافق له أن "عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها".
و أكد أن "الحكومة  تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار، مبينا أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون".
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإيطالي حرص واهتمام حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مجال محاربة الإرهاب، الذي ما زال قائما ويهدد أمن العراق والمنطقة،  معبرا  عن سعادته بالتعاون الثنائي، وأيضا على مستوى الناتو".

 واكد ضرورة أن تتوجه جهود المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية، حيث عدّ نجاحها مهما لاستقرار المنطقة برمتها.

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