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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 29 أيلول 2020 09:27 ص

محلل سياسي: الميليشيات الموالية لإيران تقف وراء مجزرة الرضوانية

ميليشيات

أكد المحلل السياسي غانم العابد، اليوم الثلاثاء، وقوف الميليشيات الموالية لإيران وراء مجزرة الرضوانية والتي استشهد فيها 5 مدنيين من عائلة واحدة وأصيب اثنين اخرين.

وأشار إلى أن تلك الميليشيات تسعى لنشر الفوضى في العراق لمنع عودة الزخم للتظاهرات.

وأكد العابد في تصريح متلفز، أن هناك جهات تبحث عن الفوضى لمنع حصر السلاح بيد الدولة وبقاءه خارجها، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستغلال الدعم الشعبي واتخاذ قرارات جريئة لملاحقة الخارجين عن القانون، وكشف القتلة وعدم الاكتفاء بإجراء التحقيقات، والسيطرة على الواقع الأمني المتردي وتدارك الوضع فبل الانفلات.

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