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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 أيلول 2020 03:33 ص

ما القادم.. هلع داخل صفوف ميليشيات إيران من غضب واشنطن وسحب دبلوماسييها

السفارة الامريكية في العراق
مصادر دبلوماسية غربية: على عصابات ايران أن تترقب ضربات ساحقة فوق رأسها

رصدت تقارير عراقية ودولية عدة، استمرار حالة الهلع والارتباك في صفوف ميليشيات إيران تحسبا للغضب الأمريكي بعد قرار سحب الدبلوماسيين. وقالت مصادر: إن عصابات ايران تعيش حالة رعب حقيقية من تداعيات القرار العبثي بقصف واستهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد واستهداف العاصمة.
وكشف مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان غربيان، أن واشنطن أجرت استعدادات لسحب دبلوماسييها من العراق، بعد أن حذرت بغداد في وقت سابق من أنها قد تغلق سفارتها في خطوة يخشى أن تتحول البلد إلى ساحة حرب.
وينظر لأي تحرك من جانب الولايات المتحدة، لتقليص وجودها الدبلوماسي في بلد لها فيه خمسة آلاف جندي على أنه إشارة لتصعيد محتمل في مواجهتها مع إيران وميليشياتها التي تحملها واشنطن مسؤولية تزايد الهجمات على سفارتها وقوافلها والقواعد التي تحتضن جنودها.
وسيثير هذا بدوره احتمال وقوع أعمال عسكرية وذلك قبل أسابيع فحسب من انتخابات الرئاسة التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب وهو ينتهج سياسة متشددة إزاء طهران ومن يعملون لحسابها. وهى سياسة ناجحة كلفت طهران والكثير وفق تقرير لجريدة العرب وتقارير دولية عدة واعتراف روحاني نفسه أن ايران خسرت 150 مليار دولار جراء العقوبات الامريكية عليها
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التهديدات "الموجهة لرجالنا ونسائنا الذين يخدمون في الخارج ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء نراه ضروريا للحفاظ على سلامة أفرادنا".
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو هدد بإغلاق السفارة في مكالمة هاتفية قبل أسبوع مع الرئيس برهم صالح. لكن لا يبدو أن الميليشيات الموالية لإيران في وارد الارتداع وهو ما اتضح مع توالي الاعلان عن توالد فصائل مسلحة جديدة واستمرار القصف على مواقع ومصالح أميركية. وقتل ثلاثة أطفال وامرأتان ينتمون إلى عائلة واحدة بسقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار بغداد حيث ينتشر جنود أميركيون.
وتضع حصيلة القتلى المدنيين الميليشيات المسلحة في وضع صعب أمام الرأي العام الغاضب من أعمال العنف.
واتهم الجيش العراقي في بيان "عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون بممارسة أعمال وحشية وارتكاب جرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".
ويرى متابعون أن تجاوزات الميليشيات الموالية لإيران، قد تجبر واشنطن على تنفيذ تهديدها بسحب دبلوماسييها تمهيدا لشن ضربات على مواقع تلك الميليشيات. وأوضح المصدران والدبلوماسيان الغربيان أن واشنطن بدأت تنفيذ استعدادات لسحب العاملين الدبلوماسيين.
وأصدر مقتدى الصدر، بيانا دعا فيه إلى تحاشي التصعيد الذي قد يحول العراق إلى ساحة معركة، منتقدا استهداف البعثات الدبلوماسية والثقافية، داعيا إلى فتح تحقيق. وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن الإدارة الأميركية "لا تريد أن تكون خياراتها محدودة" في إضعاف إيران أو الفصائل الموالية لها في العراق. وسئل الدبلوماسي عما إذا كانت واشنطن سترد بتدابير اقتصادية أم بعمل عسكري فقال "ضربات". وردا على استفسار بشأن خطط الانسحاب من العراق، قالت وزارة الخارجية “نحن لا نعلق على محادثات الوزير الدبلوماسية الخاصة مع القيادات الأجنبية.. إن إطلاق فصائل مدعومة من إيران صواريخ على سفارتنا يمثل خطرا ليس علينا فحسب بل على حكومة العراق".
خبراء اعتبروا أن واشنطن أعلنت ساعة الصفر على ميليشيات إيران ولن تتراجع عن سحقها.
أ.ي
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