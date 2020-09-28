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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 أيلول 2020 10:18 م

ألعاب إجرامية من جانب طهران.. السعودية تضبط خلية إرهابية تتبع الحرس الثوري الإيراني

خلية ايرانية ارهابية تم ضبطها في السعودية

مراقبون: إعلان أمر الخلية والقبض على عناصرها سيزيد الضغط العالمي على إيران بعدما تشكفت آياديها القذرة ضد الرياض

ياتي إعلان السعودية، ضبط خلية إرهابية مدربة تدريبات ميدانية وعسكرية ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ليؤكد من جديد أن طهران، تصر على زعزعة أمن السعودية. ولا تزال تجند الخلايا الارهابية وتدفع في طريق عدم استقرار المملكة – حفظها الله-
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية.
وذكر المتحدث أن الخلية الإرهابية، تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.


وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.
وجرى ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات منها عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك وعدد (67) فتيل متفجر وعدد (51) صاعق متفجر كهربائي ومجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إليكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات وعدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن وعدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية وعدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية وعدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية وعدد (4) أجهزة تنصت متطورة.


وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها، مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.
 وعلى مدى السنوات الماضية، قامت ايران وبتوجيهات مباشرة من نظام خامئني الإرهابي بالعمل على زعزعة استقرار السعودية بشكل خاص، وزعزعة استقرار الخليج بشكل عام من خلال تجنيد عشرات من الخلايا الارهابية والتجسس، نجحت الأجهزة الأمنية الخليجية وبالخصوص في السعودية في كشف أمرها والقبض على عناصرها.
مراقبون، قالوا إن الخلية الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني التي تم ضبطها في السعودية ستزيد الضغوط على إيران لأنها تقدم دليلا جديدا على الأيدي القذرة للنظام الإيراني في دعم الإرهاب.
ا.ي

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