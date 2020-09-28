الأمن النيابية: نتائج متقدمة في ملف اغتيال الناشطين



أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ، أن القائد العام للقوات المسلحة سيشكل لجاناً للتحقيق بشأن التعدي على البعثات الدبلوماسية،



مشيرة إلى أن الاجراءات الأخيرة للحكومة جيدة جداً، لبسط الأمن وحماية الناشطين.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشكل لجاناً للتحقيق بشأن التعدي على البعثات الدبلوماسية".

وأضاف، أن "اللجان ستضم أعضاءً من البرلمان، ومن لجنة الأمن والدفاع تحديداً، للتوصل إلى نتائج جيدة، وسيكون هناك احترام لهيبة الدولة والقوات الأمنية".



وبشان اللجان التحقيقية بشأن اغتيال الناشطين، أشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل إلى نتائج متقدمة".



ولفت إلى أن "الإجراءات الأخيرة من قبل الحكومة في بسط الأمن وحماية الناشطين جيدة جداً"، مشدداً على "ضرورة أن يكون تحرير الناشط، من خلال عمل استخباري وأمني ومتابعة".