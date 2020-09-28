نائب: الحكومة لم تلتزم باغلب القوانين التي شرعها البرلمان







دعا عضو مجلس النواب كريم عفتان ، ، رئاسة البرلمان الى تشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة الجهات التي لم تلتزم بتشريعات المجلس، مبينا ان اغلب القوانين التي شرعها المجلس لم تنفذ من قبل الحكومة.

وقال عفتان إن “هناك إخفاقا من السلطتين التشريعية والتنفيذية في متابعة ومحاسبة الجهات التي تتعامل مع القوانين بانتقائية”.

وأضاف عفتان، ان “هناك خللا واضحا في أداء السلطة التشريعية في متابعة القوانين المشرعة”.

وطالب رئاسة البرلمان بـ”تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ جميع القوانين التي شرعها مجلس النواب في الدورة الحالية والدورات السابقة ومحاسبة أي جهة تمتنع العمل بهذه القوانين.