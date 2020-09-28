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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 28 أيلول 2020 06:30 م

طارق حرب يوضح تأثير غلق او انسحاب اية سفارة على البلد وعلاقاته

السفارة-الامريكية
طارق حرب يوضح تأثير غلق او انسحاب اية سفارة على البلد وعلاقاته



اكد الخبير القانوني طارق حرب :" ان اغلاق اية سفارة او انسحابها من العراق يؤثر بشكل سلبي على مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والتعاون الامني ويوقف العلاقات المستقبلية بين البلدين  ".

وقال حرب في تصريح  صحفي :" ان  وجود السفارات الاجنبية والعربية في العراق لا يعني تقديم خدمات لمواطني دولتها فقط ، ، انما ادامة العلاقات التجارية والسياسية والامنية والثقافية ، وتقديم خدمات الى المواطنين العراقيين ايضا من خلال تقديم  سمات الدخول / الفيزا / الى التجار والطلاب والسياسيين العراقيين "، مؤكدا :" ان غلق السفارة يعني اصابة هذه القطاعات بالشلل ، وبالتالي تأثير غلق اي سفارة  في العراق سيكون اكبر على البلد ، من الدولة الاخرى صاحبة السفارة ".

واوضح ان اتفاقية /فيينا/ للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 هي اساس القانون الدبلوماسي، والتي تمنح الممثلين الدبلوماسيين والعاملين في السفارات حصانة دبلوماسية ، وتقرر  المسؤولية الدولية على الدولة الموجودة فيها السفارة في حال تعرض تلك السفارة او العاملين فيها الى هجوم او استهداف او اضرار ".

 واشار الى :" ان مسألة وجود السفارات في العراق مسألة مهمة جدا في تحقيق تطور العلاقات في شتى المجالات ، وان العراق ملزم بحماية تلك السفارات من اي ضرر يصيبها وفق القانون الدبلوماسي الدولي".
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