طارق حرب يوضح تأثير غلق او انسحاب اية سفارة على البلد وعلاقاته







اكد الخبير القانوني طارق حرب :" ان اغلاق اية سفارة او انسحابها من العراق يؤثر بشكل سلبي على مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والتعاون الامني ويوقف العلاقات المستقبلية بين البلدين ".



وقال حرب في تصريح صحفي :" ان وجود السفارات الاجنبية والعربية في العراق لا يعني تقديم خدمات لمواطني دولتها فقط ، ، انما ادامة العلاقات التجارية والسياسية والامنية والثقافية ، وتقديم خدمات الى المواطنين العراقيين ايضا من خلال تقديم سمات الدخول / الفيزا / الى التجار والطلاب والسياسيين العراقيين "، مؤكدا :" ان غلق السفارة يعني اصابة هذه القطاعات بالشلل ، وبالتالي تأثير غلق اي سفارة في العراق سيكون اكبر على البلد ، من الدولة الاخرى صاحبة السفارة ".



واوضح ان اتفاقية /فيينا/ للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 هي اساس القانون الدبلوماسي، والتي تمنح الممثلين الدبلوماسيين والعاملين في السفارات حصانة دبلوماسية ، وتقرر المسؤولية الدولية على الدولة الموجودة فيها السفارة في حال تعرض تلك السفارة او العاملين فيها الى هجوم او استهداف او اضرار ".



واشار الى :" ان مسألة وجود السفارات في العراق مسألة مهمة جدا في تحقيق تطور العلاقات في شتى المجالات ، وان العراق ملزم بحماية تلك السفارات من اي ضرر يصيبها وفق القانون الدبلوماسي الدولي".

