البعيجي يدعو الحكومة للايعاز الى وزارة المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تاخيرها





دعا النائب منصور البعيجي، الحكومة ، للايعاز الى وزارة المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تاخيرها لان ذلك سيسبب اضرارا اقتصادية كبيرة.



وقال البعيجي في بيان ان على وزارة المالية ان تطلق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها ، خصوصا وان الجهات المختصة اعلنت وجود سيولة تغطي رواتب موظفي الدولة حتى الشهر الحالي".



واضاف :"على الحكومة ان تضع حدا لتأخير صرف الرواتب وان لاتسمح بذلك لاي سبب كان ، لانه حق طبيعي للموظفين جميعا"، معتبرا ان "تاخيرها اجحاف وظلم كبير لايمكن السكوت عنه".



وطالب البعيجي الحكومة بـ"ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وتوفر الرواتب ، كون ذلك مسؤوليتها وواجبها".



وتابع :" اننا ، باعتبارنا اعلى سلطة تشريعية بالبلد ، لن نقبل بتاخير مرتبات الموظفين والمتقاعدين يوما واحد".