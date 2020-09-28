الصحة تسجل 4116 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجل 62 وفاةً و 4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، إنها "اجرت اليوم، 22054 فحصاً وسجلت 4116، إصابة و 4111حالة تعافٍ من كورونا و 62 حالة وفاة".



ولفتت إلى أن بغداد سجلت العدد الأعلى بعدد الاصابات، فقد سجل جانبي الكرخ والرصافة، اكثر من 1200 حالة جديدة.