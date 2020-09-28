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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 أيلول 2020 04:07 م

الصحة تسجل 4116 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

كورونا في العراق
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجل 62 وفاةً و 4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "اجرت اليوم، 22054  فحصاً وسجلت 4116، إصابة و 4111حالة تعافٍ من كورونا و 62 حالة وفاة".

ولفتت إلى أن بغداد سجلت العدد الأعلى بعدد الاصابات، فقد سجل جانبي الكرخ والرصافة، اكثر من 1200 حالة جديدة.
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