الصحة تسجل 4116 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجل 62 وفاةً و 4116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "اجرت اليوم، 22054 فحصاً وسجلت 4116، إصابة و 4111حالة تعافٍ من كورونا و 62 حالة وفاة".
ولفتت إلى أن بغداد سجلت العدد الأعلى بعدد الاصابات، فقد سجل جانبي الكرخ والرصافة، اكثر من 1200 حالة جديدة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "اجرت اليوم، 22054 فحصاً وسجلت 4116، إصابة و 4111حالة تعافٍ من كورونا و 62 حالة وفاة".
ولفتت إلى أن بغداد سجلت العدد الأعلى بعدد الاصابات، فقد سجل جانبي الكرخ والرصافة، اكثر من 1200 حالة جديدة.