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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 أيلول 2020 03:33 م

الجبوري: العشرات من البعثات الدبلوماسية ستغادر بغداد باتجاه أربيل

الخبير الاستراتيجي معن الجبوري
أكد المستشار السابق بوزارة الدفاع معن الجبوري، اليوم الاثنين، قيام وزير الخارجية فؤاد حسين بإيصال رسالة من واشطن إلى طهران، مبينا أن عشرات السفارات ستغادر العراق إذا تأزمت الأمور أكثر.

وقال الجبوري، إن "الحكومة العراقية باتت في وضع حرج جدًا لعدم تمكنها من حفظ أمن السفارة الأميركية والبعثات الدبلوماسية".

 وأضاف أن "العشرات من البعثات الدبلوماسية ستغادر بغداد باتجاه اربيل بضمنها قيادة التحالف الدولي وغيرها من القوات الحليفة ما يفقد بغداد قيمتها".

 وأوضح ان "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اوصل رسالة واشطن الى طهران وكان مفادها عليها الكف عن دعم المجاميع الولائية المستهدفة للبعثات وفي حال الاستمرار فان العواقب ستكون وخيمة على ايران".

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