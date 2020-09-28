نصيف تطالب رئيس الوزراء بجعل تعيين خريجي كلية القانون مركزياً ولو بشكل جزئي







طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بجعل تعيين خريجي كلية القانون مركزياً ولو بشكل جزئي.



وقالت نصيف في بيان ان خريجي كلية القانون يعانون من ظلم كبير في التعيينات ولايجدون أية فرصة عمل في الظرف الراهن ويشكون من التهميش والاهمال، في حين ان اختصاصهم يعد من اهم الاختصاصات في الدول الاخرى التي تنظر إلى خريجي كليات القانون على أنهم الأساس الذي يرتكز عليه المجتمع السليم".



واضافت ان "الوزرات تعج بأشخاص يحملون صفة حقوقيين ، لكن الكثير منهم بعيدون كل البعد عن الاهتمام بمصالح الدولة"، متسائلة "أليس الأجدر الاستفادة من شباب القانون الجدد وضخ دماء جديدة في هذا المجال؟ ".





وأكدت نصيف " ضرورة التعامل بجدية مع مطالب هذه الشريحة المهمة من قبل الوزارات والجهات المعنية كافة، وتلبية مطالبهم التي أعلنوا عنها في اعتصامهم الذي حصل مؤخراً، كما أن توفير فرص العمل هو حق أساسي من حقوقهم وبالتالي يجب إنصافهم"، مطالبة "رئيس الوزراء بجعل تعيين خريجي كلية القانون مركزياً ولو بشكل جزئي".