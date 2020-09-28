رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية في العراق

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية فؤاد حسين، حيث تم بحث المستجدات السياسية في البلاد.



وتم التأكيد خلال اللقاء بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، على "ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، وتطلع العراق نحو علاقات متينة مع محيطيه الإقليمي والدولي، مبنية على أساس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان".



كما تم بحث "التطورات الأخيرة في البلد، وجرى التأكيد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية أمن موظفيها وسلامة منشآتها على الجانب العراقي ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها".



وشدد رئيس الجمهورية على "الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية، ومنع التوترات المختلفة في التأثير على هذا المسار من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير والامن والاستقرار".

