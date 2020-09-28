عاجل.. ميليشيات موالية لإيران تطلق 3 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

ميليشيات موالية لإيران تطلق 3 صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد
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أزمة أمام الكاظمي: بومبيو هدد بغلق السفارة الأمريكية.. ومقدمة لغارات جوية ضد الميليشيات
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قوة أمنية تبحث عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا في بغداد.. واكتشاف مخبأ متفجرات في العاصمة
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الحرس الثوري يشكل ميليشيات وهمية بأسماء جديدة للتمويه على المتهمين الحقيقيين بقصف الكاتيوشا في بغداد
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"الكاتيوشا" تضرب مجدداً في بغداد... والكاظمي يحذّر من السلاح المنفلت
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عاجل.. سقوط ثلاث صواريخ علی المنطقة الخضراء في وسط بغداد
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ميليشيات موالية لإيران تنتشر خارج المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد اعتقال عناصرها