بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 أيلول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يواجه انتقادات حادة وتلويحاً بالاستدعاء إلى البرلمان من حلفاء إيران في العراق بعد لقائه ببلاسخارت.. صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي تهاجم السيستاني الولايات المتحدة تحاكي "معركة مستقبلية" مع روسيا أزمة أمام الكاظمي: بومبيو هدد بغلق السفارة الأمريكية.. ومقدمة لغارات جوية ضد الميليشيات فؤاد حسين ينقل رسالة عراقية إلى طهران.. وإنتقاد إيراني للسيستاني الأمن اللبناني يعلن تصفية 9 إرهابيين بتنظيم داعش بعد اشتباك مسلح السوداني: على هيئة الاعلام والاتصالات الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية مصادر أمريكية: معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا ببغداد.. ومهلة بومبيو بوقف استهداف السفارة تنتهى اليوم نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما الأموال في السيطرات الخارجية‎
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 أيلول 2020 01:56 م

الكاظمي يواجه انتقادات حادة وتلويحاً بالاستدعاء إلى البرلمان من حلفاء إيران في العراق

الكاظمي والانتخابات

يواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انتقادات حادة وتلويحاً بالاستدعاء إلى البرلمان، من قِبل حلفاء إيران في العراق، وأبرزها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

يأتي ذلك بسبب تكرار استخدام الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب في مهام خارج تخصصه، وأبرزها ملف قضايا الفساد المالي، وعملياته الحالية في الجنوب لملاحقة متورطين باستهداف ناشطين مدنيين في ذي قار والبصرة، وكذلك ملف سلاح العشائر جنوبي البلاد.

ويواصل جهاز مكافحة الإرهاب، منذ الثلاثاء الماضي، عملية البحث عن الناشط المدني المختطف سجّاد العراقي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وهو ما أدى إلى تصعيد أمني مع عشيرة العساكرة التي استنفرت مسلحيها للرد على تفتيش قوة من الجهاز منزل شيخ العشيرة بحثاً عن الناشط المختطف، في موقف كاد أن يتطور إلى اصطدام مسلح، لولا تدخلات سياسية ومحلية انتهت بانسحاب جزء من القوات من مناطق عدة في ضواحي الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقالت مصادر سياسية، إنّ أطرافاً سياسية عدة لوّحت أمام رئيس الوزراء بورقة الاستدعاء إلى البرلمان بشأن خطواته الأخيرة المتعلقة بعمليات البصرة، وسحب السلاح المنفلت وعملية ذي قار وملف اختطاف واغتيال الناشطين، وملف الوجود الأميركي في العراق والانتخابات.

وأكدت أنّ قضية استخدام قوات جهاز مكافحة الإرهاب في غير المهام القانونية، مثل عمليات اعتقال المتهمين بقضايا الفساد، وعمليات البصرة وذي قار، وتكليف الجهاز بمهام أمنية ذات نوع خاص، ستكون على لائحة الملفات المفترضة مناقشتها مع الكاظمي، إذ تعتبر قوى سياسية استخدام رئيس الوزراء للجهاز، وركن القوات الأمنية المتخصصة والموجودة أصلاً للتعامل مع هذه الملفات جانباً، يمثّل تهميشاً ورسائل عدم ثقة بها؛ سواء كان الجيش أو الشرطة.

ولفتت المصادر في المقابل إلى أنّ هناك تأييداً سياسياً من فرقاء آخرين لخطوات الكاظمي، مثل تحالف "النصر" و"سائرون" و"القوى العراقية" و"جبهة الإنقاذ" و"التحالف الكردستاني" وقوى مدنية أخرى.

على المقابل، تعتبر قوى سياسية أخرى أنّ رئيس الحكومة وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، من حقه تكليف أي قوة في أداء أي مهمة، وفقاً لما يراه، لافتة إلى أنّ التشكيلات الأخرى جربت في السنوات الماضية معالجة الكثير من الملفات، لكن لم تحقق أي تقدّم فيها بسبب التأثيرات السياسية عليها، وقد ينجح جهاز مكافحة الإرهاب في المهمات الحالية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بلاسخارت والسيستاني

بعد لقائه ببلاسخارت.. صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي تهاجم السيستاني 28 أيلول 2020 12:32 م

الكاظمي وبومبيو

أزمة أمام الكاظمي: بومبيو هدد بغلق السفارة الأمريكية.. ومقدمة لغارات جوية ضد الميليشيات 28 أيلول 2020 11:43 ص

فؤاد حسين

فؤاد حسين ينقل رسالة عراقية إلى طهران.. وإنتقاد إيراني للسيستاني 28 أيلول 2020 11:22 ص

السفارة الامريكية في بغداد

مصادر أمريكية: معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا ببغداد.. ومهلة بومبيو بوقف استهداف السفارة تنتهى اليوم 28 أيلول 2020 10:45 ص

بومبيو

واشنطن تمهل بغداد: لجّم ميليشيات إيران وإلا.. بعد أنباء عن مخطط إرهابي لاقتحام السفارة الأمريكية 28 أيلول 2020 03:48 ص

الحشد الشعبي الإرهابي

موجه بالدرجة الأولى لصدور العراقيين ودول الجوار.. رئاسات العراق تدعوا لحصر سلاح ميليشيات إيران بيد الدولة 27 أيلول 2020 11:36 م

التعليم في قطر

نيوزويك: مناهج قطر تحض على العنف والتطرف ومغالطات دينية وإساءة لليهود 27 أيلول 2020 10:43 م

ماكرون

لطمة فرنسية على وجه إيران: "ميليشيا حزب الله" و"حركة أمل" الإرهابيين يقودان لبنان للجحيم 27 أيلول 2020 09:07 م

التعليقات