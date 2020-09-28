أزمة أمام الكاظمي: بومبيو هدد بغلق السفارة الأمريكية.. ومقدمة لغارات جوية ضد الميليشيات

أعطت الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة أخيرة للسلطات العراقية لحماية سفارتها في العاصمة بغداد، بعد هجمات الميليشيات الموالية لإيران بإطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية.

فبعد التحذير الأمريكي للعراق من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأمريكيين، وسط أنباء عن قرار أمريكي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سلسلة مطالب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتفادي إغلاق السفارة الأميركية ببغداد، كما منح مايك بومبيو ، مصطفى الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.

ومنتحت الولايات المتحدة الأمريكية، مصطفى الكاظمي، فرصة أخيرة لردع فصائل تستهدف سفارتها، ووفق مصادر "قناة العربية" ستنتهي ‏مهلة بومبيو للقيادة العراقية الاثنين.

يأتي هذا في وقت أعلنت مصادر أمريكية في العراق، أن لديها معلومات بوجود خطة لاقتحام السفارة وأخذ رهائن منها، فيما ستخلي الحكومة العراقية المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة.

يذكر أن مايك بومبيو قد حذر السلطات العراقية سراً هذا الأسبوع من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأمريكيين.

ووفقا لتقارير أجنبية، سيخلق هذا الطلب أزمة كبيرة لمصطفى لكاظمي الذي كان حتى الآن مفضلاً لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرئيس الوزراء يريد كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران، ولكن ليس بعملية تؤدي إلى كارثة سياسية في بلاده.

وأكد مراقبون، أنه في حال نفذ بومبيو تهديده وأغلق السفارة لحماية الأمريكيين، فقد تزعم إيران وحلفاؤها انتصاراً دعائياً كبيراً، إلا أن الإغلاق قد يكون أيضاً مقدمة لغارات جوية أمريكية مكثفة ضد الميليشيات.

وأشاروا إلى أن العراق هو المكان الذي يمكن أن تنفجر فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يخلق مفاجأة أكتوبر" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت إيران حذرة بشأن استفزاز إدارة الرئيس الأمريكي بشكل مباشر في موسم الحملة الانتخابية، مفضلة العمل في ساحة المعركة العراقية التي يمكن إنكارها، وجعل بومبيو الآن تلك الحملة السرية أكثر صعوبة، وهو ما يزيد من إمكانية نشوب صراع مفتوح، وتشكل المواجهة مخاطر محتملة في كل اتجاه.