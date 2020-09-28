بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 أيلول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يواجه انتقادات حادة وتلويحاً بالاستدعاء إلى البرلمان من حلفاء إيران في العراق بعد لقائه ببلاسخارت.. صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي تهاجم السيستاني الولايات المتحدة تحاكي "معركة مستقبلية" مع روسيا أزمة أمام الكاظمي: بومبيو هدد بغلق السفارة الأمريكية.. ومقدمة لغارات جوية ضد الميليشيات فؤاد حسين ينقل رسالة عراقية إلى طهران.. وإنتقاد إيراني للسيستاني الأمن اللبناني يعلن تصفية 9 إرهابيين بتنظيم داعش بعد اشتباك مسلح السوداني: على هيئة الاعلام والاتصالات الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية مصادر أمريكية: معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا ببغداد.. ومهلة بومبيو بوقف استهداف السفارة تنتهى اليوم نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما الأموال في السيطرات الخارجية‎
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 أيلول 2020 11:06 ص

الأمن اللبناني يعلن تصفية 9 إرهابيين بتنظيم داعش بعد اشتباك مسلح

الشرطة اللبنانية

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان تصفية 9 أشخاص من عناصر مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعد اشتباك مسلح استغرق قرابة 8 ساعات ما بين عصر أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة كانت بحوزتهم.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، أن التحريات التي أجرتها شعبة المعلومات "الاستخبارات" بالجهاز أظهرت أن المجموعة الإرهابية تشكل جزءً من خلية كبيرة تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان وتضم 18 شخصًا من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، وأن عناصرها نفذت عددا من العمليات العدائية، من بينها قتل 3 أشخاص في 21 أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أنه جرى مؤخرا ضبط 3 عناصر من أفراد الخلية الإرهابية، حيث أقروا في اعترافاتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش ومبايعة التنظيم، وتحضير عبوات وأحزمة ناسفة وشراء أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة وذخائر وقنابل يدوية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المناطق اللبنانية ووحدات القوات المسلحة وضباط وأفراد الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأضافت قوى الأمن الداخلي أنه سبق وأجريت مداهمات لعدد من المنازل تخص أعضاء الخلية الإرهابية دون العثور عليهم، غير أنه تبين وجود كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر وألغام أرضية ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات مخزنة بتلك المنازل.

وتابع البيان أنه جرى صباح أمس – وقبل تنفيذ المداهمة وحدوث الاشتباك المسلح مع الإرهابيين - إلقاء القبض على شخصين بمنطقة وادي خالد بمحافظة عكار (شمالي البلاد) كانا يقومان بتقديم الدعم اللوجيستي لأعضاء المجموعة الإرهابية في المنزل الذي يتحصنون بداخله بذات المنطقة، واللذين كشفا عن أن المجموعة بحوزة أفرادها أسلحة نارية آلية وكمية كبيرة من القنابل اليدوية والصواريخ المضادة للدروع وعبوات وأحزمة ناسفة.

وذكر البيان، أن القوة الضاربة بشعبة المعلومات قامت عصر أمس بتطويق المنزل الذي يتحصن فيه الإرهابيون من جميع جهاته، ولدى إنذار من بداخل المنزل بالاستسلام بادروا إلى اطلاق النار والقذائف الصاروخية والقنابل بغزارة شديدة، فردت عليهم القوة الضاربة بشعبة المعلومات باستخدام القوة النارية.

وأوضح البيان أن الاشتباك المسلح مع الإرهابيين استمر حتى الواحدة من فجر اليوم، وانتهى بتصفية كافة عناصر المجموعة الإرهابية المتواجدة في المنزل وعددهم 9 أشخاص ودون وقوع أي إصابات في صفوف قوة المداهمة، كما عُثر على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة داخل المنزل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيئة الاعلام والاتصالات

السوداني: على هيئة الاعلام والاتصالات الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية 28 أيلول 2020 10:52 ص

جواد الموسوي

نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة 28 أيلول 2020 10:42 ص

هيئة-النزاهة-العراق-768x387

النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما الأموال في السيطرات الخارجية‎ 28 أيلول 2020 10:41 ص

2422019361214النائب حسين العقابي

نائب يدعو الى فتح ملفات تعاقدات وصفقات المحافظين 28 أيلول 2020 10:39 ص

الموازنة

المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان 28 أيلول 2020 10:37 ص

e045188b0-41345-202009270520

الكاظمي يدعو الأطباء المضربين الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية 28 أيلول 2020 10:33 ص

971037511bcbdf66ddeb39f59bbcd840

الحلبوسي يؤكد اهمية المجمع الفقهي العراقي بوصفه مرجعيةً شرعيةً لها حضورها المتميز في المشهد العراقي 28 أيلول 2020 10:30 ص

السفارة الامريكية

دبلوماسي: واشنطن ابلغت بغداد وشركاءها الدبلوماسيين انها تخطط لانسحاب كامل من سفارتها بالعاصمة 28 أيلول 2020 10:26 ص

التعليقات