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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 أيلول 2020 10:45 ص

مصادر أمريكية: معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا ببغداد.. ومهلة بومبيو بوقف استهداف السفارة تنتهى اليوم

السفارة الامريكية في بغداد

قالت مصادر أمريكية فى العراق، لدينا معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا فى العاصمة بغداد، في نفس الوقت انتشرت الفرقة الخاصة داخل المنطقة الخضراء وبواباتها والطرق المؤدية لها.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك أنباء عن مغادرة السفير الأمريكي العاصمة بغداد إلى القنصلية فى أربيل.

ونقلت قناة العربية، عن مصادرها تأكيدها أن هناك أنباء عن قرار أمريكي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن فى بغداد.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مطالب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتفادى إغلاق السفارة الأمريكية ببغداد، كما منح الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.

كما ذكرت قناة العربية الحدث، أن مهلة مايك بومبيو، وزير خارجية العراق للقيادة العراقية لوقف استهداف سفارتها فى بغداد ستنتهى يوم غد.

وقالت القناة، إن الحكومة العراقية ستُخلى المنطقة الخضراء من كل القوات الأمنية باستثناء الفرقة الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن قرار إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد دخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن 15 سفارة اخرى في بغداد تنضم إلى قرار السفارة الأمريكية بالإغلاق.

وأكدت المصادر، أن واشنطن تشترط إخراج الحشد الولائي وحزب الله والحرس الثوري من المنطقة الخضراء،   موضحة، أنه في حال إغلاق السفارة الأمريكية سيكون هناك عقوبات اقتصادية على البنك المركزي.

وتابعت: المصادر، أن واشنطن تشترط السيطرة على المطار بشكل تام وإبعاد حزب الله والحرس الثوري، مؤكدة      أنه في حال غلق السفارة الأمريكية سيتم ايقاف التعاون العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن أنباء عن توقف عمل بعثة يونامي في العراق.

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