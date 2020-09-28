نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة



كشف النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، عن هدر بالمال العام يقدر بـ١٠٠٠ مليار دينار في وزارة الصحة.



وقال الموسوي في بيان ان "هيئة النزاهة تسلمت مني قبيل اكثر من سنة ٢١ ملف فساد بكتاب رسمي واحد وصل هدر المال العام فيه ما يقارب ١٠٠٠ مليار دينار في وزارة الصحة، ولم تتخذ النزاهة اجراء بحق هذا الهدر بالمال العام".



واستغرب الموسوي "من اللامبالاة التي تتعامل فيها الهيئة مع ملفات الفساد التي قدمها"، مطالبا بـ" تدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعرفة الاسباب التي تمنع هذه الهيئة من عدم فتح ملفات الفساد حتى الان ومن يقف وراءها".



ودعا الكاظمي الى "وضع ١٠٠٠ علامة استفهام على هذا التسويف من قبل هيئة النزاهة".