النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما الأموال في السيطرات الخارجية‎



أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط مسؤولين إثنين في نقابة عمال نينوى، لقيامهما بجباية مبالغ مالية من أصحاب العجلات، دون سند قانوني.



وقالت الهيئة في بيان ان "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط نائب رئيس نقابة النقل والمواصلات والأمين المالي لنقابة العمال في نينوى؛ لقيامهما بتأليف فرقٍ لجباية مبالغ مالية عن كل سيارة تدخل إلى مدينة الموصل من خلال السيطرات الخارجية لمداخل المدينة، دون سند قانوني".



وأضافت أنه "تمّ ضبط 46 دفتر جبايةٍ، تبين بعد التدقيق وجود نقصٍ فيها، إضافة إلى عدم وجود المبالغ الماليَّة التي تمَّ جمعها دون سند قانوني وعدم وجود تسلُّم وتسليم لتلك المبالغ".



واوضحت انه وفي عملية ثانية، تمكن فريق العمل من ضبط صهريج محمل بمادة البنزين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في منطقة المجموعة الثقافيَّة في الموصل؛ لوجود تلاعبٍ في آلية نقل وتسليم المنتوج إلى المحطة.





