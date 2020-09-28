نائب يدعو الى فتح ملفات تعاقدات وصفقات المحافظين

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاجهزة الرقابية الى فتح ملفات تعاقدات وصفقات المحافظين، بعد حل مجالس المحافظات ومحاسبتهم عليها،.



وقال العقابي أن "على كافة الأجهزة الرقابية في البلاد أن تتوجه لفتح ملفات تعاقدات المحافظين التي جرت منذ حل مجالس المحافظات وحتى اليوم ومحاسبتهم على كل الملفات المسجلة قيد شبهات الفساد.



وأضاف العقابي " نحن في اطراف بغداد مثلا لم نشهد اي انجاز ملموس للمحافظ محمد جابرالعطا، لذلك نحن نحث الأجهزة الرقابة للانتباه لتعاقدات المحافظين ومحاسبتهم.



واشار العقابي الى أن "مجلس النواب أخطأ في الغاء مجالس المحافظات حيث تم منح الصلاحيات الكاملة للمحافظين بالتعاقد دون أي حساب، وهذا كله شرعنته أخطاء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومته.



