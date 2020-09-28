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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 أيلول 2020 10:39 ص

نائب يدعو الى فتح ملفات تعاقدات وصفقات المحافظين

2422019361214النائب حسين العقابي

دعا  النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاجهزة الرقابية  الى  فتح ملفات تعاقدات وصفقات المحافظين، بعد حل مجالس المحافظات ومحاسبتهم عليها،.


وقال العقابي أن "على كافة الأجهزة الرقابية في البلاد أن تتوجه لفتح ملفات تعاقدات المحافظين التي جرت منذ حل مجالس المحافظات وحتى اليوم ومحاسبتهم على كل الملفات المسجلة قيد شبهات الفساد.


وأضاف العقابي " نحن في اطراف بغداد مثلا لم نشهد اي انجاز ملموس للمحافظ محمد جابرالعطا، لذلك نحن نحث الأجهزة الرقابة للانتباه لتعاقدات المحافظين ومحاسبتهم.


واشار  العقابي الى  أن "مجلس النواب أخطأ في الغاء مجالس المحافظات حيث تم منح الصلاحيات الكاملة للمحافظين بالتعاقد دون أي حساب، وهذا كله شرعنته أخطاء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومته.

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