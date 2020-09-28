المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر ، ان حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان.



وقال كوجر ان “حكومة الكاظمي تعهدت بعد استلامها زمام الامور

في البلاد تقديم ورقة اصلاحية شاملة عن الوضع الاقتصادي لكنها لم تقدم اي شي رغم مرور عدة اشهر.





واضاف كوجر، انه “تم طرح الملف على وزير المالية في الاستضافة الاخيرة له في مجلس النواب لافتا الى انه تعهد بتقديم الورقة الاصلاحية الشاملة في موزانة 2021 والتي ستشمل محاور متعددة ابرزها تعظيم الموارد الداخلية وتقليل الهدر المالي ومحاربة الفساد بكل اشكاله وتصحيح المسار العام للملف المالي في البلاد.



” واشار الى ان الحكومة بامس الحاجة لاصلاحات اقتصادية شاملة تعزز ملفها المالي وتدفع الامور الى الامام خاصة وان هناك اشكالات كبيرة في ملفات متعددة تواجهها البلاد في الوقت الراهن.