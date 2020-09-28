الحلبوسي يؤكد اهمية المجمع الفقهي العراقي بوصفه مرجعيةً شرعيةً لها حضورها المتميز في المشهد العراقي





أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اهمية المجمع الفقهي العراقي بوصفه مرجعيةً شرعيةً لها حضورها المتميز في المشهد العراقي.



واثنى الحلبوسي خلال زيارته للمجمع على دوره في ترشيد الخطاب الديني، والدعوة إلى نبذ العنف والتطرف ومحاربة الفساد، مؤكداً اهمية المجمع بوصفه مرجعيةً شرعيةً لها حضورها المتميز في المشهد العراقي.



من جهته، اشار رئيس المجمع الشيخ احمد حسن الطه الى أهميةَ دور البرلمان في تبني الخطوات الإصلاحية للنهوض بالواقع العراقي، بما يعزز استقرار العراق وازدهاره وتحقيق مطالب أبنائه في القضاء على الفساد وإعادة هيبة الدولة.