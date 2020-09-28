بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 28 أيلول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي يواجه انتقادات حادة وتلويحاً بالاستدعاء إلى البرلمان من حلفاء إيران في العراق بعد لقائه ببلاسخارت.. صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي تهاجم السيستاني الولايات المتحدة تحاكي "معركة مستقبلية" مع روسيا أزمة أمام الكاظمي: بومبيو هدد بغلق السفارة الأمريكية.. ومقدمة لغارات جوية ضد الميليشيات فؤاد حسين ينقل رسالة عراقية إلى طهران.. وإنتقاد إيراني للسيستاني الأمن اللبناني يعلن تصفية 9 إرهابيين بتنظيم داعش بعد اشتباك مسلح السوداني: على هيئة الاعلام والاتصالات الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية مصادر أمريكية: معلومات عن مخطط لاستهداف سفارتنا ببغداد.. ومهلة بومبيو بوقف استهداف السفارة تنتهى اليوم نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما الأموال في السيطرات الخارجية‎
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 28 أيلول 2020 10:26 ص

دبلوماسي: واشنطن ابلغت بغداد وشركاءها الدبلوماسيين انها تخطط لانسحاب كامل من سفارتها بالعاصمة

السفارة الامريكية

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن دبلوماسي، عن أن امريكا قد تغلق السفارة في بغداد لمدة تسعين يومياً، وذلك في اعقاب تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، العراق بشكل سري من أن بلاده ستغلق سفارتها في بغداد، إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الفصائل المسلحة على المصالح الاميركية .


وقالت الصحيفة في تقرير  "أبلغت الولايات المتحدة الحكومة العراقية وشركائها الدبلوماسيين أنها تخطط لانسحاب كامل من سفارتها في بغداد ما لم يكبح العراق الهجمات على الأفراد المرتبطين بالوجود الأمريكي هناك - وهي خطوة قال مسؤولون عراقيون إنها فاجأتهم".


ونقلت الصحيفة عن احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "نأمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر بالأمر. هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول زعزعة هذه العلاقة وإغلاق السفارة سيبعث برسالة سلبية".


كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين في بغداد إن البعثات الدبلوماسية لبلادهما أُبلغت بالخطة، كما أكد "دبلوماسي مطلع على الوضع"، "من المتوقع أن تستغرق عملية إغلاق السفارة 90 يومًا، وهي نافذة من شأنها أن تمنح إدارة ترامب الفرصة لإعادة تقييم القرار"..

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشرطة اللبنانية

الأمن اللبناني يعلن تصفية 9 إرهابيين بتنظيم داعش بعد اشتباك مسلح 28 أيلول 2020 11:06 ص

هيئة الاعلام والاتصالات

السوداني: على هيئة الاعلام والاتصالات الانصياع لقرار البرلمان بشأن تأسيس شركة اتصالات وطنية 28 أيلول 2020 10:52 ص

جواد الموسوي

نائب عن سائرون يكشف عن هدر 1000 مليار دينار بوزارة الصحة 28 أيلول 2020 10:42 ص

هيئة-النزاهة-العراق-768x387

النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما الأموال في السيطرات الخارجية‎ 28 أيلول 2020 10:41 ص

2422019361214النائب حسين العقابي

نائب يدعو الى فتح ملفات تعاقدات وصفقات المحافظين 28 أيلول 2020 10:39 ص

الموازنة

المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تقدم اي ورقة اصلاحية حتى الان 28 أيلول 2020 10:37 ص

e045188b0-41345-202009270520

الكاظمي يدعو الأطباء المضربين الى الإسراع في إنهاء إضرابهم العام والعودة الى ممارسة مهنتهم الإنسانية 28 أيلول 2020 10:33 ص

971037511bcbdf66ddeb39f59bbcd840

الحلبوسي يؤكد اهمية المجمع الفقهي العراقي بوصفه مرجعيةً شرعيةً لها حضورها المتميز في المشهد العراقي 28 أيلول 2020 10:30 ص

التعليقات