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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 28 أيلول 2020 09:38 ص

برشلونة يفوز برباعية نظيفة على فياريال في الليجا

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فاز برشلونة برباعية نظيفة على فياريال في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

سيطرة برشلونة استمرت حتى الدقيقة 15 حينما لعب لونجليه تمريرة طولية إلى ألبا لعبها عرضية نحو أنسو فاتي ليسدد من لمسة واحدة صاروخية على يمين الحارس تهز الشباك.

فياريال حاول اللعب على المرتدات ولكن دون خطورة حقيقية ليظهر فاتي في الدقيقة 20 ويستفيد من تمريرة كوتينيو البينية ويسدد محرزًا الهدف الثاني.

فاتي كاد أن يصنع الثالث بعد تمريرة رائعة إلى ميسي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أنقذها بشكل رائع في الدقيقة 25.

وأصبح فاتي أصغر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل 10 أهداف أو أكثر منذ تصعيده للفريق الأول بعمر 17 عامًا و332 يومًا.

خطورة برشلونة استمرت في المباراة ونجح فاتي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 33 ترجمها ليونيل ميسي إلى هدف ثالث لصالح النادي الكتالوني.

وعادل ميسي سجل سيرخيو راموس بالتسجيل في 17 موسم على التوالي بداية من موسم 2004-2005 حتى الموسم الجاري.

الدقيقة 40 كادت أن تحمل الهدف الرابع عن طريق كوتينيو لكن أسينخو تألق ونجح في تحويلها لركنية.

الدقيقة 45 شهدت تسجيل باو توريس هدفًا بالخطأ في مرماه ليتفوق برشلونة في أول شوط برباعية نظيفة.

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