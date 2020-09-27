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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 09:07 م

لطمة فرنسية على وجه إيران: "ميليشيا حزب الله" و"حركة أمل" الإرهابيين يقودان لبنان للجحيم

ماكرون

ماكرون طبقة سياسية فاسدة إرهابية سيطرت على القرار في لبنان وتحطمه  

ذهب لبنان إلى غير رجعة، بعدما قررت إيران عبر أذرعها الفاسدة حزب الله الإرهابي وحركة أمل تدمير مقدرات بيروت.
 الرئيس الفرنسي ماكرون، قالها بوضوح إن طبقة سياسية فاسدة سيطرت على المشهد في لبنان، ولذلك يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة خطرة. ليس الخطر فيها على لبنان ولكن الخطر على المنطقة برمته.


وكان قد أكد الرئيس الفرنسي، ماكرون، أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أنه أمهل زعماء لبنان 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة. وفي كلمة بشأن الوضع في لبنان، قال الرئيس الفرنسي، إن حزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي، مشيرا إلى أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سوريا. وأكد الرئيس الفرنسي أن ميليشيات حزب الله هي من تقرر كل شيء في لبنان، لافتا إلى أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة.
واعتبر ماكرون، في تصريحات حادة بوجه سياسيي لبنان التابعون لإيران، أنه على ميليشيا حزب الله ألا تعتقد أنه أقوى مما هو وذلك غداة فشل المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومة.
وذكر ماكرون أن ميليشيا حزب الله، لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب إسرائيل ومجموعة تحارب في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح عكس ذلك.


وقال ماكرون إن المرحلة الجديدة التي ندخلها ليست خطيرة بالنسبة للبنان فقط، ولكن لبقية المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان لا مثيل له منذ الحرب الأهلية (1975 إلى عام 1990)، وذلك غداة اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة.
وحمل الرئيس الفرنسي الساسة اللبنانيون مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن هناك قوى سياسية فضلت مصالحها على مصلحة البلاد.
وشدد ماكرون، أنه أخذ علما بالخيانة الجماعية للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي اعلنتها في أول سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان. 


وأضاف الرئيس الفرنسي، مسؤولون لبنانيون غلبوا مصالحهم على مصلحة بلدهم وحرموه من المساعدات"، مشيرا إلى أن هناك قوى سياسية نصبت أفخاخا في تشكيل الحكومة.
وواصل ماكرون – وفق تقرير سكاي نيوز عربية-  هجومه على القادة اللبنانيين قائلا: القادة اللبنانيون ومن يقودون المؤسسات رفضوا بكل وضوح احترام الالتزام أمام فرنسا.
واستطرد الصداقة الفرنسية اللبنانية تم احتجازها من قبل طبقة سياسية متهمة بالفساد والإرهاب.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي. وجاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وشدد ماكرون، أن فرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان لن تكون مجدية، مضيفاً العقوبات لا تبدو أداة جيدة على الأرجح في هذه المرحلة لكننا لا نستثنيها في المشاورات مع الآخرين في مرحلة ما.


وقال إن المرحلة الجديدة التي ندخلها ليست خطيرة بالنسبة للبنان فقط ولكن لبقية المنطقة، مبيناً "ضاع شهر والمخاطر تزعزع استقرار المنطقة حاليا مطالباً بإعلان نتيجة التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.
مراقبون قالوا: إن تصريحات ماكرون وصمة عار على ميليشيا حزب الله الإرهابي وحركة أمل. واكدوا أن ما يحدث في لبنان مؤامرة خطيرة من جانب إيران تستهدف فوضى عارمة لا أول  لها من آخر.
أ.ي

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