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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 27 أيلول 2020 02:41 م

محلل سياسي: الانتخابات المقبلة ستكون مخيبة لأمال الأحزاب السياسية المتصارعة

مفوضية الانتخابات
أكد المحلل السياسي سعد الكعبي، أن الانتخابات المقبلة ستكون مخيبة لأمال الأحزاب السياسية المتصارعة على كرسي العرش.

وقال الكعبي في تصريح صحفي، إن هناك تحضر مسبق من قبل بعض الأطراف السياسية للتحالف مع أطراف أخرى لضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية.

وأضاف أن الشعب يرفض بقاء الأحزاب الحالية، ويطالب بالتغيير والمجيء بمنقذ للعراق من ازماته، في وقت عملت فيه بعض الاطراف على المجيء بشخصيات جديدة، من دون تغيير المبدأ الاساس في الحكم.

وأوضح أن كل ما جرى من تغييرات سياسية وقوانين جديدة، لن تكون كافية لإقناع الشعب على المشاركة بالانتخابات، خاصة انه لم يلمس ما يبتغيه من مطالب بسيطة كان الافضل ان تتحقق قبل حصول الأزمة المالية، حيث تتذرع الحكومة بها لضمان عدم تنفيذ مطالب الشعب.

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