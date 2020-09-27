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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 01:12 م

قانوني : الاتفاق مبدئيا على 83 دائرة انتخابية

علي التميمي

كشف  الخبير القانوني علي التميمي عن  الاتفاق / مبدئيا /  على ان يكون البلد 83 دائرة انتخابية.

وقال التميمي  في بيان صحفي:" ان كل دائرة يخرج منها اربعة مرشحين ، يضاف لهذا كوتا النساء ، حسب التمثيل النيابي لكل محافظة ، و تكون هذه الدوائر متجاورة ومتجانسة باعتماد  احصاء 2010 المقدم من وزارة التخطيط".

واضاف التميمي : " كان متوقعا ان يستضيف البرلمان ممثلين عن المفوضية ، لمعرفة هل هي قادرة على اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة ..لان ذلك امر فني بحت وليس تشريعيا  على ان يعتمد النظام البايومتري تلافيا للتزوير ..والتركيز على العد والفرز وسرعة اعلان النتائج" .

واوضح :" ان مايسري على كل المحافظات يحب ان يسري على الموصل وكركوك بنفس المعيار "، مبينا انه :" كلما توسعت الدوائر جاء الى البرلمان ممثلون حقيقيون عن الشعب ، وبالعكس ".


وكان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية الى جلسة السبت ، العاشر من الشهر المقبل.

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